Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 09:37
Bu ay seyyanen zammın yarısını mı alacağız?
Bu ay seyyanen zammın yarısını alacağımız söyleniyor. Doğru mu bu?

ahmetbulut47
Genel Müdür
16 Temmuz 2023 09:48
Yok hepsini alacağız kanun maddesine 15 Temmuz diye sivri akıllılık yapmasalardı 4000 de fark alacaktık
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