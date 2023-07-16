KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 10:25
pomem fotoğraf

arkadaşlar başvuru formundaki fotoğrafım eski yani 2 sene önceki fotoğraf saçlarımın rengi farklı ve boyu kısa acaba yeniden fotoğraf çektirmeli miyim mülakatta sıkıntı çıkartırlar mı

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