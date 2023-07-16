Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 10:31
popcorn007 ben merkeziyetçiliği
Dünyayı kendi etrafında dönüyor sanıyor. Her başlığa alakalı alakasız kopyala yapıştır şeyler yazıyor. Burası Twitter değil Forum. Forum kurallarını da bilmiyor.

Benkemalgeliyorum
Aday Memur
16 Temmuz 2023 10:54

Years beybi so biggy

Toplam 1 mesaj

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