Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 11:11
Merhaba

Nasılsınız arkadaşlar?


matematikogretmenii
Şef
16 Temmuz 2023 11:19
Oy moy yok

Feriduni
Şube Müdürü
16 Temmuz 2023 11:25
Evet, oy moy loy asla yok.
matematikogretmenii, 52 dk. önce
Oy moy yok

matematikogretmenii
Şef
16 Temmuz 2023 11:26
Tey tey var

Benkemalgeliyorum
Aday Memur
16 Temmuz 2023 11:57

Years beybi


Kagiş
Müsteşar
16 Temmuz 2023 12:01

2028'de, 2033'te de vereceğim oyumu!))


matematikogretmenii
Şef
16 Temmuz 2023 12:10
Years ne ya
Benkemalgeliyorum, 14 dk. önce

Years beybi

Toplam 6 mesaj

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