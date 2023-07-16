Benzin ve Mazota %25 zam ile verilmeyen zamlar bile geri alındı

Akaryakıta gelen zamlar ile anlaşılan o ki memur tamamen bitirilmiştir. Gıdadan okul servis fiyatlarına kadar herseye tekrar zam gelecek enflasyon artacak ve yine biiiiiz memuruu enflasyona 20 yıldır ezdirmedik diye naralar atılacak. Twitersen ise yine hakkımızın yenmesine göz yumacak.

Akaryakıta gelen zamlar ile anlaşılan o ki memur tamamen bitirilmiştir. Gıdadan okul servis fiyatlarına kadar herseye tekrar zam gelecek enflasyon artacak ve yine biiiiiz memuruu enflasyona 20 yıldır ezdirmedik diye naralar atılacak. Twitersen ise yine hakkımızın yenmesine göz yumacak.