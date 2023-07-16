Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 11:11
Benzin ve Mazota %25 zam ile verilmeyen zamlar bile geri alındı
Akaryakıta gelen zamlar ile anlaşılan o ki memur tamamen bitirilmiştir. Gıdadan okul servis fiyatlarına kadar herseye tekrar zam gelecek enflasyon artacak ve yine biiiiiz memuruu enflasyona 20 yıldır ezdirmedik diye naralar atılacak. Twitersen ise yine hakkımızın yenmesine göz yumacak.

Vardır bir hayır
Memur
16 Temmuz 2023 11:18

Söyleyecekte yapacakta bir şey yok .Allah yardımcımız olsun.Bu kadar zamların olduğu dönem hatirlamiyorum


Umutserap
Aday Memur
16 Temmuz 2023 11:20

Pompaya yansımadı


Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
16 Temmuz 2023 11:26
Nasıl yansımadı? Daha bu sabah fotoğraf çektim mazot 32 lira 31 kuruş benzin 34 TL LPG de 13.59 TL
Umutserap, 52 dk. önce

Pompaya yansımadı


elektronik49
Şef
16 Temmuz 2023 11:34

Uzayda yaşamayanlar bilir yansiyip yansimadigini

Umutserap, 52 dk. önce

Pompaya yansımadı


haylazcool
Müsteşar Yardımcısı
16 Temmuz 2023 12:04

Doğalgazdaki ÖTV?ye %224 ZAM geldi.

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