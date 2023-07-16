KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


16 Temmuz 2023 11:15
DGS ve YKS sınavında OBP katkısı

Geçen sene DGS ile yerlesip e devlet üzerinden kayıt yaptım fakat bazı sebeplerden dolayı okula gidemedim bu sene YKS sinavina girdim OBP puanım düşer mi kesin bilgisi olan cevaplandırırsa memnun olurum

Çok Yazılan Konular

Sözlük

sakar 1 veda busesi 1 Renjiro 1 70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 1 akaryakıt 1 Sinan Bengier 1 Şikayet et butonu 6 ileri sürüş teknikleri 1 supporters 20 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandıAnkara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarıYÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenlemeİkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştıTürk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark