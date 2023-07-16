Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 11:41
Seyyanen zam bu ay tam yatmacakmış

https://www.kamudanhaber.net/memurun-seyyanen-zammini-kirptilar


fakir.adam
Şube Müdürü
16 Temmuz 2023 11:44
haber yalan ve suç. haberin yayılması da suç kapsamında.

Katip2744
Aday Memur
16 Temmuz 2023 11:45

Gerçekmi bu sozcude yazdi


Mastakillah78
Memur
16 Temmuz 2023 11:54

Gerçek değil. Memurlar maaşını peşin alırlar. Bizim alacağımız maaş 15 Temmuz - 14 Ağustos arası maaştır. Dolayısıyla 14 günlük farklar ile 8077 tl ilave ödeme tam yatacaktır.


Katip2744
Aday Memur
16 Temmuz 2023 12:00

Yemin ederim psikolojimiz bozuldu ya


tegmen-kayzer
Şef
16 Temmuz 2023 12:11

Haberde sadece 15 günlük maaş farkı verilmeyecek diyor.

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