Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 12:13
Seyyanen zam hakkında bilgi

https://www.sozcu.com.tr/2023/ekonomi/memurun-seyyanen-zammini-kirptilar-7744513/

Arkadaşlar burda seyyanen zam hakkında doğru bilgiler verilmiş. Bazıları bu ay yarısını alacaz diyor. Haberde sadece 1-15 temmuz arası 15 günlük fark verilmeyecek diyor. Asparagas haberlere inanmayın


Kumrukardelen
Şef
16 Temmuz 2023 12:22

Maalesef seyyanen zam 15 temmuzdan itibaren geçerli olacağı için 14 günlük farkını almayacaz. 8077 TL ek bordro ile bu ay sonu hesaplara geçer


Anuşirvann
Genel Müdür
16 Temmuz 2023 12:42

Haberde sadece 1-15 temmuz arası fark verilmeyecek diyor.


tegmen-kayzer
Şef
16 Temmuz 2023 12:55

Seyyanen zammın en kötü tarafı maaşlar arasındaki oransal makası daraltıyor.


TakaNuri
Şube Müdürü
16 Temmuz 2023 14:01

Arkadaşlar haberde sıkıntı yok. 1-15 temmuz arası fark verilmeyecektir. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ayrıca zaten haberde seyyanen zammın 15.965 ek gösterge ile memur maaş katsayısına bağlandı yazıyor

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