Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 12:21
Benzin Zammını Protesto Ediyoruz !
Akepe'ye oy veren tüm vatandaşların daha daha memnun olması açısından BENZİN 40 lira olana dek arabamı çalıştırmıyorum. Türkiye yüzyılında hedef Benzin 50 lira ! Doğru adam doğru zam !

hugo.almeida
Müsteşar
16 Temmuz 2023 12:34

Çok saçma. Yüzyılda hedef neden elli olsun. Yüzüncü yılda yüz lira olmalı.


matematikogretmenii
Şef
16 Temmuz 2023 12:38

Abartmayın. Daha yerel seçimler var 35 iyi

hugo.almeida, 2 saat önce

Çok saçma. Yüzyılda hedef neden elli olsun. Yüzüncü yılda yüz lira olmalı.


Feriduni
Şube Müdürü
16 Temmuz 2023 12:41
Hayır, 39,99 TL olmalı. Bu zamlar, daha temiz bir tabiat için yapılıyor. Hava kirliliğini önlemek için atılan önemli bir adım. Lütfen her şeyi abartmaktan vazgeçin.

hugo.almeida
Müsteşar
16 Temmuz 2023 12:44

Olan olmayan belli olsun.

matematikogretmenii, 2 saat önce

Abartmayın. Daha yerel seçimler var 35 iyi


matematikogretmenii
Şef
16 Temmuz 2023 12:48

Araba fiyatlarının düşmesi için daha da artması lazım. Benzin ucuz diye herkes araba alıp stok yapıyor.


Velocıraptor
Genel Müdür
16 Temmuz 2023 12:52

haklısın vizyonum oldukça dar üstelik büyük resmi de göremiyorum. 50 lira yakışmadı :((

hugo.almeida, 2 saat önce

Çok saçma. Yüzyılda hedef neden elli olsun. Yüzüncü yılda yüz lira olmalı.


Kagiş
Müsteşar
16 Temmuz 2023 13:50

100 lira olmazsa darılım vallahi!!? Hadi hadi şunu 100 liraya bağlayıp şahlanalım!?)))


hugo.almeida
Müsteşar
16 Temmuz 2023 14:02

Zamanla. İnşallah açılırsın.

Velocıraptor, 1 saat önce

haklısın vizyonum oldukça dar üstelik büyük resmi de göremiyorum. 50 lira yakışmadı :((

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