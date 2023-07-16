Benzin Zammını Protesto Ediyoruz !

Hayır, 39,99 TL olmalı. Bu zamlar, daha temiz bir tabiat için yapılıyor. Hava kirliliğini önlemek için atılan önemli bir adım. Lütfen her şeyi abartmaktan vazgeçin.

Hayır, 39,99 TL olmalı. Bu zamlar, daha temiz bir tabiat için yapılıyor. Hava kirliliğini önlemek için atılan önemli bir adım. Lütfen her şeyi abartmaktan vazgeçin.