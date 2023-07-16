Bu ülkeden umudu kestim

Dostlar 2020de umursamadım, 2021 ve 2022 de düzelir birşey olmaz güçlü ülkeyiz dedim, bu sene anladım ki bütük bir bataklığa düşmüşüz çırpındıkça daha da batıyoruz. 2028 de hükümet değişse de bir yol olmaz artık bu ülkeden. İdeolojik sapıklık oldukca bu ülke düzelmez. Kimse hizmet gelir eşitliği adalet peşinde değil herkes makam mevki ve ailesinin lüksü derdinde ülke yönetiyor. 10 yıla kadar Venezüella olacağız. Bekarların yerinde olsam evlenmem evlensemde çocuk yapmam

Dostlar 2020de umursamadım, 2021 ve 2022 de düzelir birşey olmaz güçlü ülkeyiz dedim, bu sene anladım ki bütük bir bataklığa düşmüşüz çırpındıkça daha da batıyoruz. 2028 de hükümet değişse de bir yol olmaz artık bu ülkeden. İdeolojik sapıklık oldukca bu ülke düzelmez. Kimse hizmet gelir eşitliği adalet peşinde değil herkes makam mevki ve ailesinin lüksü derdinde ülke yönetiyor. 10 yıla kadar Venezüella olacağız. Bekarların yerinde olsam evlenmem evlensemde çocuk yapmam