Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 12:38
Bu ülkeden umudu kestim
Dostlar 2020de umursamadım, 2021 ve 2022 de düzelir birşey olmaz güçlü ülkeyiz dedim, bu sene anladım ki bütük bir bataklığa düşmüşüz çırpındıkça daha da batıyoruz. 2028 de hükümet değişse de bir yol olmaz artık bu ülkeden. İdeolojik sapıklık oldukca bu ülke düzelmez. Kimse hizmet gelir eşitliği adalet peşinde değil herkes makam mevki ve ailesinin lüksü derdinde ülke yönetiyor. 10 yıla kadar Venezüella olacağız. Bekarların yerinde olsam evlenmem evlensemde çocuk yapmam

feridunemeksiz
Şef
16 Temmuz 2023 12:43
Sayın cumhurbaşkanımız Körfez Ülkelerine Tura Çıkıyor oralardan bir şey koparabilirse bir 6 ay rahata ereriz

JackParker
Aday Memur
16 Temmuz 2023 13:54
Zaten bu yara bandı ekonomi politikası ağzımıza sı.madı mı ? Mehmet Şimşek geldi selamızı okuru
feridunemeksiz, 2 saat önce
Sayın cumhurbaşkanımız Körfez Ülkelerine Tura Çıkıyor oralardan bir şey koparabilirse bir 6 ay rahata ereriz
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