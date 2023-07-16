1 Ders ücreti = 1.5 litre benzin veya 1 adet tavuk dürüm

Neye, niçin şaşıralım?.. Her şey o kadar mükemmel ki!.. Ben, şahsen gurur duyuyorum. Paramız var ki vergisini verebiliyoruz. Zengin ve güçlü bir ülkeyiz. Kimse bizi sınamasın. Kudüs, kırmızı çizgimiz. Algı yapmayın. Yedi düvelle savaşıyoruz. Dış güçler. Lozan'nın gizli maddeleri. Jelibon rezervleri. Toprağı iki metre kaz petrol çıkıyor. Hey Amerika, petrol çıkarmamızı engelleyemezsiniz. Konya'da gizli üs var. UFO'larla ilgili çalışmalar orada yürütülüyor.

Neye, niçin şaşıralım?.. Her şey o kadar mükemmel ki!.. Ben, şahsen gurur duyuyorum. Paramız var ki vergisini verebiliyoruz. Zengin ve güçlü bir ülkeyiz. Kimse bizi sınamasın. Kudüs, kırmızı çizgimiz. Algı yapmayın. Yedi düvelle savaşıyoruz. Dış güçler. Lozan'nın gizli maddeleri. Jelibon rezervleri. Toprağı iki metre kaz petrol çıkıyor. Hey Amerika, petrol çıkarmamızı engelleyemezsiniz. Konya'da gizli üs var. UFO'larla ilgili çalışmalar orada yürütülüyor.