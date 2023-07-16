Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 12:44
1 Ders ücreti = 1.5 litre benzin veya 1 adet tavuk dürüm
Enteresanıma giden ders ücretinin 60 tl olmasıyla ilgili bir başlığın olmaması veya kimsenin şaşırmaması

Feriduni
Şube Müdürü
16 Temmuz 2023 12:48
Neye, niçin şaşıralım?.. Her şey o kadar mükemmel ki!.. Ben, şahsen gurur duyuyorum. Paramız var ki vergisini verebiliyoruz. Zengin ve güçlü bir ülkeyiz. Kimse bizi sınamasın. Kudüs, kırmızı çizgimiz. Algı yapmayın. Yedi düvelle savaşıyoruz. Dış güçler. Lozan'nın gizli maddeleri. Jelibon rezervleri. Toprağı iki metre kaz petrol çıkıyor. Hey Amerika, petrol çıkarmamızı engelleyemezsiniz. Konya'da gizli üs var. UFO'larla ilgili çalışmalar orada yürütülüyor.

matematikogretmenii
Şef
16 Temmuz 2023 12:51

Dürümü ucuza yiyorsunuz işte daha ne


Kuskusuz
Daire Başkanı
16 Temmuz 2023 12:51

Bugün hiç bir şey moralimi bozamiyor. ABD yi yenen sultanlar birkaç gün beni mutlu etmeye yeter. Sonra bakarız.;)

Toplam 3 mesaj

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