Evi arabası olmayan memur arkadaşların Allah yardımcısı olsun.

Bu kötü yönetimden hepimiz nasibimizi alıyoruz ama 15 20 yıl üstü memurların en azından büyük kısmı ev arabasını güç bela da olsa almıştır ama yeni atanan ya da evlenen arkadaşlarımızın ne yazık ki para biriktirerek ev alma şansları yok.

Naçizane tavsiyem yol yakınken ya kaçsınlar ya da iyi kötü demeden küçük de olsa birşeyler almaya çalışsınlar.Örn;Bir kaç yüz metrekare de olsa arsa,öbür türlü ddolar,altın,tl gibi şeylerle iş çok zor.

Allah hepimizin yardımcısı olsun,bu arada bende ev araba vs olmasına rağmen çocuklarım için fırsat bulursam yurtdışına yerleşmeye çalışıyorum. Ülke survivora döndü keza,her sabah korkunç zamlara uyanıyoruz.