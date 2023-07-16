Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 13:03
Evi arabası olmayan memur arkadaşların Allah yardımcısı olsun.

Bu kötü yönetimden hepimiz nasibimizi alıyoruz ama 15 20 yıl üstü memurların en azından büyük kısmı ev arabasını güç bela da olsa almıştır ama yeni atanan ya da evlenen arkadaşlarımızın ne yazık ki para biriktirerek ev alma şansları yok.

Naçizane tavsiyem yol yakınken ya kaçsınlar ya da iyi kötü demeden küçük de olsa birşeyler almaya çalışsınlar.Örn;Bir kaç yüz metrekare de olsa arsa,öbür türlü ddolar,altın,tl gibi şeylerle iş çok zor.

Allah hepimizin yardımcısı olsun,bu arada bende ev araba vs olmasına rağmen çocuklarım için fırsat bulursam yurtdışına yerleşmeye çalışıyorum. Ülke survivora döndü keza,her sabah korkunç zamlara uyanıyoruz.


matematikogretmenii
Şef
16 Temmuz 2023 13:04

Herkesin evi arabası var merak etmeyin sadece sizin yok


Kuskusuz
Daire Başkanı
16 Temmuz 2023 13:06

Ülke Teksas a döndü. Sokak ortasi çatışmalar bile oluyor. Şu zamanda evi arabası olmayan daha rahat. Olanlar her gece kabus görmeye başladı. Her şeye yüzde bilmem kaç zam... Ev sahipleri bile dertli!..


Kuskusuz
Daire Başkanı
16 Temmuz 2023 13:09

Adam var demiş.

matematikogretmenii, 1 saat önce

Herkesin evi arabası var merak etmeyin sadece sizin yok


06_makine
Memur
16 Temmuz 2023 13:14

Evim yok, arabam yok, almaya umudumda yok, tek yapabildiğim durumuma kim sebepse hakkımı helal etmemek


Kuskusuz
Daire Başkanı
16 Temmuz 2023 13:31

10 yıl önce 11bin liraya aldığımız araba 300bini geçmiş araba da araba olsa. 25 yaşında. Başka ülkelerde yok. Satışı bile yok.

06_makine, 59 dk. önce

Evim yok, arabam yok, almaya umudumda yok, tek yapabildiğim durumuma kim sebepse hakkımı helal etmemek


ayşe4all
Şef
16 Temmuz 2023 13:56

15 yıllık memurum ne evim nede arabam var borç ödemekten anam ağladı bu ülkede

matematikogretmenii, 1 saat önce

Herkesin evi arabası var merak etmeyin sadece sizin yok


nealbide
Aday Memur
16 Temmuz 2023 14:02

evim yok arabamda yok. yaşadığım kadar yaşar mıyım bilmiyorum. arabadan çok evim olsun isterim kiracı olmak çok zor ama olmazsa da dünyanın sonu değil. hükümetimiz faize karşı çıkınca dedim ki tamam ben zorluk çekiyorum birikim yapamıyorum ama en azından adamlar islami bir ekonomik sistem kuruyor. böylece adalet olacak. kimsenin hakkı yenmeyecek uzun vadede de ben olmasan bile çocuklarım bu ezici sistemin çarklarından zarar görmeyecek.

lakin şimdi tekrar en başa döndük. internette okumuştum biri demiş ağam biz bu işi neden işledik.

devletin vergi alması gerekiyor bu doğru ama bu vergi zenginden alınmalı.

gelirden değil varlıktan vergi alınmalı. hep bunu söylüyorum. 100 milyonluk şirketi olan birisi 2.5 milyon lira vergi vermeli yıllık.


hugo.almeida
Müsteşar
16 Temmuz 2023 14:06

Ne güzel işte malınız değerlenmiş. Sevinmeniz gerekiyor. :)

Kuskusuz, 42 dk. önce

10 yıl önce 11bin liraya aldığımız araba 300bini geçmiş araba da araba olsa. 25 yaşında. Başka ülkelerde yok. Satışı bile yok.


hugo.almeida
Müsteşar
16 Temmuz 2023 14:07

İslami ekonomik sistemi. Güzel fikir. Keşke daha önce aklımıza gelseydi.

nealbide, 11 dk. önce

evim yok arabamda yok. yaşadığım kadar yaşar mıyım bilmiyorum. arabadan çok evim olsun isterim kiracı olmak çok zor ama olmazsa da dünyanın sonu değil. hükümetimiz faize karşı çıkınca dedim ki tamam ben zorluk çekiyorum birikim yapamıyorum ama en azından adamlar islami bir ekonomik sistem kuruyor. böylece adalet olacak. kimsenin hakkı yenmeyecek uzun vadede de ben olmasan bile çocuklarım bu ezici sistemin çarklarından zarar görmeyecek.

lakin şimdi tekrar en başa döndük. internette okumuştum biri demiş ağam biz bu işi neden işledik.

devletin vergi alması gerekiyor bu doğru ama bu vergi zenginden alınmalı.

gelirden değil varlıktan vergi alınmalı. hep bunu söylüyorum. 100 milyonluk şirketi olan birisi 2.5 milyon lira vergi vermeli yıllık.


bulaşşıkk
Aday Memur
16 Temmuz 2023 14:13

Arabası olana da yardım etsin. Yakıt zamları, çift mtv, bakım fiyatlar vs vs..

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