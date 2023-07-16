KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Temmuz 2023 13:07
TEİAŞ ISPARTA

Arkadaşlar merhaba teiaş ısparta yazanlar puanlarını yazabilir mi? Ben 86,3 umudum çok yok ama hayırlısı


Pegasu
16 Temmuz 2023 14:04

Neden umudunuz yok? İlk sırada ise gelir kesin.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.DSİ yedeklerMemur zammıKPSS 2024, yaş 40, işsiz mühendisZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)DSİ yedeklerini atamayarak açılan memuriyet kadrolarını yakıyor neden2023/1 kpss hemsireTEİAŞ Memur KadrosuMsb memur teminine merkezi atamaMeb alımı merkezi 4001 alımını etkiler mi?

Sözlük

ayın 15i 2 güven tek kullanımlıktır 2 supporters 6 omayraaa 15 İçinden geleni söyle 3 rapunzel 2 sakar 1 Sinan Bengier 1 veda busesi 1 kayıtsızlık 1

Son Haberler

ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama2001 yılında Polis olan, Akademi okul süresini borçlanırsa EYT kapsamına girer mi?Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı3 bin nüfuslu adaya 200 bin tatilci geldiDoğal gaza da ÖTV zammı geldi

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark