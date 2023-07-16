Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 13:13
İl Dışı Tayin

Merhabalar. 2020 Mart atamasıyım. Doğuda görev yapıyorum. Bu sene İstanbul?a tayin isteyebilir miyim? Teşekkürler.

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