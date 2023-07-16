Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 13:24
Maaş zammı açıklandıktan sonra mtv,ötv,KDV, akaryakıt vb artışları sonrası elde kalan...

Dün akşamki akaryakıt zammı bombası sonrası birçok ürüne tekrardan zam gelecek, 2 ayda %70 civarı akaryakıt artışı yaşandı birçok memur bu oranda zam almadı..

Genel itibariyle düşündüğümde doğru düzgün zamlı maaşını almamış memur bence dört gözle beklediği temmuz zammından negatif etkilenmiştir. Teşekkürler Ali Yalçın teşekkürler Türkiye..

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