Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 13:44
polsan temmuz kesintisi

polsanın sitesinde temmuz ayı için kesinti tutarı 1214 diyor ama yatırılan tutar 0(sıfır) lira diyor. aynı durumu yaşayan var mı?


Hukumdar__58__
Aday Memur
16 Temmuz 2023 13:56
Pazartesi sisteme düseerr hafta sonu oldugu icin öyle görünüyor
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