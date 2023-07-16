Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 13:58
Kurumlar arası geçiş için bilgi almak istiyorum.

Bilgisayar işletmeni olarak görev yapıyorum şu an. Bir kurumda boş kadro buldum. Daha önce geçiş yapmış bir arkadaşımız cevap yazabilir mi? EGM'ye hitaben dilekçe mi yazacağım ilk olarak?

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