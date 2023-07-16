Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 14:07
Minicik bir çocuk ve çalışacam diye onu ihmal eden anne.. Eğitimciler siz ne dersiniz bu duruma?

Kadınlarkulübü denilen bir bataklık var, en eğitimli kadınların bile aklını karıştırıp boşanmaya teşvik eden, yuvaları yıkan bir ortam. Paralı asker gibi ülkemizin kadınlarına ve aile yapısına karşı savaş veren üyeler var orada.. Dün şöyle bir göz atayım dedim, atmaz olaydım. Ciğerim parçalandı..

Bir kadın.. Minicik bir bebeği var. Çalışma sevdası, iş hayatı özentisi nedeniyle, minicik çocuğunu bırakıp, sabahtan akşama kadar iş yerinde duruyor. Akşam 8 gibi çıkıyor ve eve geldiğinde 9 falan oluyor. Bebeği uyumuş oluyor.. Bebeği ile hiç etkileşimi yok veya çok az..

İster inanın, ister inanmayın. Gözlerim yaşardı, ciğerim parçalandı. O bebek benim değil, ben doğurmadım, annesi ben değilim, ama bir kadın bu vahşiliği nasıl yapabilir ya? Kadınlarımız hangi ara bu kadar vahşileşti? Kimya yaptı bunu? Neden kimse fark etmedi?

Yazının linkini aşağıya atacağım. Bunun gibi örnekler çok arttı. Ve bu çocuklar anne sevgisinden mahrum bir şekilde büyüdüğünde, ilkokulda, ortaokulda , lisede ve sonrasında hayata atıldığında toplumda problemli bireyler haline geliyor. Ve bu şekile yetişen çocukların sayısı dehşet verici derece arttı.

Bu ülkede Aile ve Sosyal Politikalar adı altında bir bakanlık bile kurulmuş. O bakanlıkta çalışanlara soruyorum. Siz ne işe yararsınız? Ülkenin kadınlarını kadınlarkulübü denilen bir site yönlendirip saçma sapan akıllar veririrken, boşanmaları teşvik edip, çocukları annesiz-babasız bırkırken, sizin eliniz armut mu topluyor? Devlet size ne diye maaş veriyor?

Aşağıda link veriyorum. "Bir Derdim Var" bölümündeki başlıkların çoğu boşanmak isteyenlerle dolu. Onlara akıl verenler ise, paralı asker gibi boşanma tavsiyesi veriyor, gaza getiriyor, yuva yıkmaya çalışıyor... Aile çöküyor, yıkılıyor, bizim Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı ise uyuyor... Aile çökerse devlet çöker. Birileri artık silahla devleti yıkmaya çalışmıyor, kadınları, aileyi ve çocukları hedef almış, sessizce devleti çökertiyor..

Eğitimciler olarak size soruyorum.. Minicik bir çocuğu, gün boyunca hiç görmeden sabahtan akşama kadar bir kadının çalışması normal mi sizce? Yazık değil mi bu çocuğa? Bu olay, çocuğun ihmaline girmez mi? Bunun hiçbir bahanesi olamaz, o kadın çalışmak zorunda değil, müracat ettiğinde gerekli yardımları alabilir ama benim anladığım kadarıyla ortada bir özenti, çalışma hevesi, saçma sapan akıl verenlerin etkisi var...

Bebeğini görmeden sabahtan akşam 9'a kadar çalışan kadın: https://www.kadinlarkulubu.com/konu/is-hayati-ve-cocuk.1405481/

Boşanmayı düşünen bir kadına -boşan- diye gaz veren yuva yıkıcı elemanlar: https://www.kadinlarkulubu.com/konu/28-temmuzda-bosanma-durusmam-var.1405506/

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahele etmesi gereken bölüm: https://www.kadinlarkulubu.com/forums/bir-derdim-var.154/


hugo.almeida
Müsteşar
16 Temmuz 2023 14:10

Nalet gelsin bu kadınlar kulubüne. Ey bakanlık. Neden bu siteyi kapatmıyorsun. Böylece o anneler çalışmak zorunda kalmayacak. Evde çocuğuna bakacak.

Aklınızla bin yaşayın. Sorunu tespit edip bu mükemmel çözümle bizi aydınlattınız. Bir eğitimci olarak içim parçalandı benim de.


melcea
Daire Başkanı
16 Temmuz 2023 14:13

Baba da calismasin. Cocuk babaya da ihtiyac duyuyor. Cok haklisiniz. O kadar cok yardim veriliyor ki para altinda kalirsiniz. Esi calismayana verilen yardim miktariyla 1 aylik bez ucu ucuna alinir. Zaten baska ihtiyaci yok bebegin. Ooh daha ne olsun. :)))) Kadinin calismasi, giyinmesi, konusmasi, varligi hep dert bu toplumun bir kismina. Bitmediniz be!

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