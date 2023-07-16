Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 14:08
Temmuz enflasyonu rekor kıracak

Arkadaşlar temmuz ayında son 10 yılın en yüksek enflasyonu gelebilir. 2021 aralık enflasyonunu geçme ihtimali çok yüksek. Özellikle dün akaryakıta gelen okkalı zamlar enflasyonu yukarı çıkacak. En az 3 ay yüksek rakamlara hazır olun.


JackParker
Aday Memur
16 Temmuz 2023 14:09
TÜİK ; 1.1

Vardır bir hayır
Memur
16 Temmuz 2023 14:10

30 dan aşağısını kabul etmiyorum


nehayatama
Memur
16 Temmuz 2023 14:11

hayirdir sen ne ayaksin enflasyon filan Türkiye yuzyilindan suphen mi var hayinlik etmeyin olm bu memlekete


tegmen-kayzer
Şef
16 Temmuz 2023 14:13

Enaga göre enflasyon zaten bu ay yüzde 20'yi geçecek. Fakat tüik 7 veya 8 açıklar. En fazla 10 gelir

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