Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 14:23
Maas farki

Tahminen ne kadar olur


Albatros3319
Aday Memur
16 Temmuz 2023 15:10
Ne kadar zam aldıysan onun 14 günlük tutarı kadar alırsın (8077 TL nin farkı olmayacak)

aylean
Memur
16 Temmuz 2023 15:35

Bu ay 4000 seyyanen olacağını okudum.8077 diye biliyordum.


energy2
Aday Memur
16 Temmuz 2023 15:40

Bende oyle okudum 8077 tl dediler


şanlı0788
Şef
16 Temmuz 2023 15:40
1200-1500 arası değişir 14 günlük fark. Seyyanen de 8 bin zaten.
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