Nakliyeciler Anlaşılan Ücrete Güncelleme Adında Zam Yapıyor !!!

Nakliye firması ile anlaştık sözleşme yapıldı ancak bugünkü fahiş akaryakıt zammı sonrasında fiyatlarında güncelleme yapmak ve fiyatı artırmalarnin gerektiğini söylediler. Bu durumda ne yapmamız gerek arkadaşlar yardımcı olur musunuz ??? Zor durumdayız

Nakliye firması ile anlaştık sözleşme yapıldı ancak bugünkü fahiş akaryakıt zammı sonrasında fiyatlarında güncelleme yapmak ve fiyatı artırmalarnin gerektiğini söylediler. Bu durumda ne yapmamız gerek arkadaşlar yardımcı olur musunuz ??? Zor durumdayız