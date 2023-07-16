Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 14:27
Nakliyeciler Anlaşılan Ücrete Güncelleme Adında Zam Yapıyor !!!
Nakliye firması ile anlaştık sözleşme yapıldı ancak bugünkü fahiş akaryakıt zammı sonrasında fiyatlarında güncelleme yapmak ve fiyatı artırmalarnin gerektiğini söylediler. Bu durumda ne yapmamız gerek arkadaşlar yardımcı olur musunuz ??? Zor durumdayız

Nasuhbey
Şef
16 Temmuz 2023 14:56

Benimki yaptı bile zam yakın mesafeydi bin TL daha koyduk bugün aradi hemen. İnşallah harcirahlari artırırlar ama sanmıyorum


İpinikoparankukla
Aday Memur
16 Temmuz 2023 15:03

hiçbir şey yapamazsın o sözleşmeler vs hikaye böyle bir ülkeyiz maalesef. tüketici haklarına veya mahkemeye gitsen bile uğraştığınla kalırsın.


Bozkurtman
Aday Memur
16 Temmuz 2023 15:06
Ozaman vah ki vah halimize yazık gerçekten çok yazık. Ele mahkum ezilmeye mahkum. Yapılan maaş zammı cebimize girmeden Yok oldu hatta eksilere bile indik
İpinikoparankukla, 1 saat önce

hiçbir şey yapamazsın o sözleşmeler vs hikaye böyle bir ülkeyiz maalesef. tüketici haklarına veya mahkemeye gitsen bile uğraştığınla kalırsın.


Bozkurtman
Aday Memur
16 Temmuz 2023 15:08
Eksi atanlarda bu zamları destekleyenler ve nakliyecilerdr kesin
Nasuhbey, 1 saat önce

Benimki yaptı bile zam yakın mesafeydi bin TL daha koyduk bugün aradi hemen. İnşallah harcirahlari artırırlar ama sanmıyorum


Türk Polis Teşkilatı
Aday Memur
16 Temmuz 2023 15:18

Sıfır araç aldığın zaman parasını ödüyorsun. Araç geldiği zaman arada fark oluşursa onu da ödüyorsun. Bu durum yasal ise nakliyecinin yaptığı da yasal. Gücünüz sadece gribana yetmesin.


Bozkurtman
Aday Memur
16 Temmuz 2023 15:27
Polis degilsn polis adıyla etrafta geziyorsn bu bir. İkincisi de ben sözleşme yaptığım halde ödenecek fiyat haftalar önce belirlendiği halde neden fiyat değiştirlmeye çalışılır. Akaryakıta zam değil de indirim olsaydı fiyatı düşürelim diye arayacak miydnz müşteriyi ? Önce bunun cevabını verin ondan sonra savunmaya geçin.
Türk Polis Teşkilatı, 53 dk. önce

Sıfır araç aldığın zaman parasını ödüyorsun. Araç geldiği zaman arada fark oluşursa onu da ödüyorsun. Bu durum yasal ise nakliyecinin yaptığı da yasal. Gücünüz sadece gribana yetmesin.


Bozkurtman
Aday Memur
16 Temmuz 2023 15:31
Ayrıca gariban sadece sabit ücretle çalışan ve yapılan zam daha cebine girmeden uçup giden memurlardan. Siz birseye zam yapıldığında kendi işlerinizin mallarınzn fiyatını artırıp idare edebiliyorsnz. Bizim öyle bir imkanımız yok 6 ayda bir ne verilirse o. Sizin gibi anlık olarak bizim maaşlarımz güncellenmyor
Türk Polis Teşkilatı, 53 dk. önce

Sıfır araç aldığın zaman parasını ödüyorsun. Araç geldiği zaman arada fark oluşursa onu da ödüyorsun. Bu durum yasal ise nakliyecinin yaptığı da yasal. Gücünüz sadece gribana yetmesin.


garibanmemurefendi
Memur
16 Temmuz 2023 16:09
Hikaye falan degil yeterki sozlesmede her sey net olsun bi de hakkini aramayi bil ne demek bisey cikmaz sen mahkemeye git bak sonucu nasil oluyor gor
İpinikoparankukla, 1 saat önce

hiçbir şey yapamazsın o sözleşmeler vs hikaye böyle bir ülkeyiz maalesef. tüketici haklarına veya mahkemeye gitsen bile uğraştığınla kalırsın.

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