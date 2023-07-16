KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Temmuz 2023 14:39
Kurum Avukatlığı

Tercih yapan meslektaşlarım hangi illeri kaç puanla yazdınız? Tercih etmediğiniz il var mı? Puanım 88 küsür atanma ihtimalim var mı merakımdan soruyorum.


Stiç
Aday Memur
16 Temmuz 2023 15:21

Puanım 90.7 çakılı kadrolar hariç hemen hemen hepsini yazdım. Hem tedirginim hem umutluyum. Sizin umutlanmanızı etkilemek istemem ama bu alımda üniversiteler gibi yerler hariç atanmanızın biraz zor olduğunu düşünüyorum. Üniversite gibi çakılı kadrolarda puan düşüşü olabiliyor. Ama ne kadar düşer bilmiyorum, tecrübeli olduğum söylenemez.

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