Bana bir AKP'li kardeşim açıklayabilir mi ?

daha üç beş gün önce memurlara, emekliye asgari ücrete zam yapıldı kabaca bir hesap yapar mısınız son yapılan zamlar ve ek vergiler ile bu yapılan zamlar geri alındı mı alınmadı mı ? Allah ıslah etsin sizi diyecek başka sözüm yok ülkeyi batırdınız, batıranlara yol açtınız. Yıllarca o fetullah denen yaratığa hoca efendi dediniz sonra 15 temmuzda çıkıp bu darbe yaptı dediniz niye dediniz çünkü bu gün bu ülkenin bu hali ile darbe kaçınılmazdı bunu önceden gördünüz ki görmemek ahmaklıktır çünkü yıllarca satıp satıp yediniz askeri sindirmek için 15 temmuz u senaryoladınız. Kim dedi o yaratığa yıllarca hocaefendi diye ? kim TBMM de fetullah gülen cematii yapılanması araştırılsın dendiğinde red oyu kaldırdı 2006 da kimler elini ayağını yalamaya pelsinvanya ya kadar gitti ? çok iyi biliyorsunuz kimlerin yediği bu haltları