Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 15:09
Bana bir AKP'li kardeşim açıklayabilir mi ?

daha üç beş gün önce memurlara, emekliye asgari ücrete zam yapıldı kabaca bir hesap yapar mısınız son yapılan zamlar ve ek vergiler ile bu yapılan zamlar geri alındı mı alınmadı mı ? Allah ıslah etsin sizi diyecek başka sözüm yok ülkeyi batırdınız, batıranlara yol açtınız. Yıllarca o fetullah denen yaratığa hoca efendi dediniz sonra 15 temmuzda çıkıp bu darbe yaptı dediniz niye dediniz çünkü bu gün bu ülkenin bu hali ile darbe kaçınılmazdı bunu önceden gördünüz ki görmemek ahmaklıktır çünkü yıllarca satıp satıp yediniz askeri sindirmek için 15 temmuz u senaryoladınız. Kim dedi o yaratığa yıllarca hocaefendi diye ? kim TBMM de fetullah gülen cematii yapılanması araştırılsın dendiğinde red oyu kaldırdı 2006 da kimler elini ayağını yalamaya pelsinvanya ya kadar gitti ? çok iyi biliyorsunuz kimlerin yediği bu haltları


testosteronn
Aday Memur
16 Temmuz 2023 15:22

Buna açıklama getiren kişinin ya psikolojik sağlığı yerinde değildir ya karakter özellikleri sıkıntılıdır(ahlaksızlık, kötülük vb)

Bu bağlamda açıklamanın ne önemi var


muratgun922
Genel Müdür
16 Temmuz 2023 15:44

az sonra aktrol dolar burası merak etme :)

testosteronn, 49 dk. önce

Buna açıklama getiren kişinin ya psikolojik sağlığı yerinde değildir ya karakter özellikleri sıkıntılıdır(ahlaksızlık, kötülük vb)

Bu bağlamda açıklamanın ne önemi var

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Chp de olağan kurultay bu sene yapılacak deniliyor...Bana bir AKP'li kardeşim açıklayabilir mi ?Asra Yemin HareketiSecim görünür mu bu kadar zamdan sonra

Sözlük

ayın 15i 2 öfke kontrolü 1 veda busesi 1 70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 1 supporters 3 akaryakıt 2 taş devri 1 Sinan Bengier 1 en dramatik şarkı sözleri 1 şu an çalan şarkı 2

Son Haberler

Kazada ölen öğretmen çift ile kızları son yolculuklarına uğurlandıMotosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandıHatay'da ormanlık alanda yangınDaşdemir zamları depreme bağladıO ilçede emlak Ruslardan soruluyor

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark