Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 15:10
Yokdil test alani
Merhaba arkadaslar yüksek lisans için yokdile gireceğim hangi alandan gitmeliyim fen sosyal ve sağlık alanları var

şanlı0788
Şef
16 Temmuz 2023 15:44
Yüksek lisansta başvuracağınız bölüm hangi alanı gerektiriyorsa tabiki o alandan gireceksiniz!
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