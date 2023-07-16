KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Temmuz 2023 15:13
Merkezi Atama
Bi kurumda memur olarak çalışırken merkezi atamalarda tercih verilebilir mi ?

Leykron06
Aday Memur
16 Temmuz 2023 15:42
Şuan çalıştığın kurumda kadrolu musun sorun net değil
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