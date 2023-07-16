Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 15:21
Derece kademe 3/1 olunca

Beyler önümüzdeki ay derece kademe 3/1 olacam maaşlara herhangi bi etkisi oluyormu? Olur diyende var olmaz diyende


Nasuhbey
Şef
16 Temmuz 2023 15:23

Benim PBS de 3/1 olmuş bordrda 4/3 görünüyor yahu


Hüseyin-45
Şef
16 Temmuz 2023 16:03
4. Derece ile 3. Derece arasındaki fark çok cüzi bir rakamdır. Büyük farklar 4 e ve 1 düşünce gerçekleşir. Alacağınız rakam 100 lira civardır yada etmez bile.
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