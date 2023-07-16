Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 15:32
Deprem dilekçesi

S.a hayırlı günler ben 4 ay önce deprem ve mazeret ile ilgili bakanlığa dilekçe yazmıştım normalde kanunda 1 ayda dilekçeye cevap verilmemesi red anlamına geliyor yalnız ben bakanlığı aradığım zaman değerlendirmede söylüyorlar bu konu hakkında bilgisi olan var mı?

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