Nakliyeciler akaryakıt zammı sonrası yapılan sözleşmeyi bozup fiyat güncelliyorlar !!! İndirim olsay

Öyle kardeşim artık adamlar kardan zarar ediyor. Biz zaten eksideydik zarardaydk fiyat güncellemesi yapıp daha da eksiye zarara gireceğiz

Öyle kardeşim artık adamlar kardan zarar ediyor. Biz zaten eksideydik zarardaydk fiyat güncellemesi yapıp daha da eksiye zarara gireceğiz

omrfarukoztrk, 11 dk. önce Millet cebine giren para hiç eksikmesin istiyor doyumsuz bir millet olduk çıktık Allah sonumuzu hayireylesin