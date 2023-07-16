Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 15:35
Nakliyeciler akaryakıt zammı sonrası yapılan sözleşmeyi bozup fiyat güncelliyorlar !!! İndirim olsay
Ayıptır ayıp!!!

Yorumsuzadam
Memur
16 Temmuz 2023 15:41

Nakliyeciler cebinden mi karşılayacak giderleri?


Bozkurtman
Aday Memur
16 Temmuz 2023 15:45
Yapılan sözleşme bozulup, fiyat güncellenir mi peki ? Hersey belirlenmiş kapora verilmiş. Fiyat belirlenmiş sözleşme kesilmiş. Fiyat yükselmeyip düşseydi bu seferde arayıp fiyatı düşürelim diye arayıp güncelleme yapacakmydnz ?
Yorumsuzadam, 31 dk. önce

Nakliyeciler cebinden mi karşılayacak giderleri?


omrfarukoztrk
Aday Memur
16 Temmuz 2023 16:01
Millet cebine giren para hiç eksikmesin istiyor doyumsuz bir millet olduk çıktık Allah sonumuzu hayireylesin

Bozkurtman
Aday Memur
16 Temmuz 2023 16:06
Öyle kardeşim artık adamlar kardan zarar ediyor. Biz zaten eksideydik zarardaydk fiyat güncellemesi yapıp daha da eksiye zarara gireceğiz
omrfarukoztrk, 11 dk. önce
Millet cebine giren para hiç eksikmesin istiyor doyumsuz bir millet olduk çıktık Allah sonumuzu hayireylesin

garibanmemurefendi
Memur
16 Temmuz 2023 16:07
Devrem eger elinde sozlesme varsa ve karsi tarafa tek tarafli fesih hakki tanimadiysan isi mahkemeye tasi sen ne ugrasiyorsun birak o ugrassin tek tarafli sozlesme feshi olmaz bu adamlarin istedikleri her seyi yaptigimiz icin bu kadar cesaretleniyorlar sen normal vatandas degilsin hakkini bil ve hakkini ara baskasina tasitsan dahi bu olayi mahkemeye tasi kazanirsin
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