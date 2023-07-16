Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 15:46
Her gün 657 hakkında yeni bir bilgi

Arkadaşlar 657 hakkında bir memurun bilmesi gereken maddeleri her gün bir madde paylaşabilirmiyiz ? Ne dersiniz ?


TakaNuri
Şube Müdürü
16 Temmuz 2023 15:49

Mesela herkes şunu öğrenmeli. Bordroda göstergeye bağlı olan bütün kalemler memur maaş katsayısı ile çarpılır ve bu şekilde belirlenir. Memur maaş katsayısı memurlar için en temel kriterdir.


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
16 Temmuz 2023 15:51
Kuvvetli torpilin olsun! Kurumun seni kral yapar! Sen bile şaşarsın.
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