Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 16:30
Lojman
Lojman sonuçları açıklandığında daire falan da belli oluyor mu bilgisi olan varsa yazabilir mi

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmekliBenzine ve Motorine 6 ? LPG 3 ?Zam geldi Yemek parasıBeraat , takipsizlik alanlarMAAŞA ZAM AMA , çaya zam, ek MTV , Benzine zam , kreşe zam, özel okula zam kiraya zam , yemeğe zam, BodroAskere 6800 civarı ek zam iddiasıMesai Saatleri Önerisi. (Dayısı olan varsa iletsin)İcra Faizine İtiraz

Sözlük

Şikayet et butonu 3 rapunzel 2 ileri sürüş teknikleri 1 öfke kontrolü 1 70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 1 ağaç dikmek 1 longoz 1 şu an çalan şarkı 2 Sivrisinek 2 sakar 1

Son Haberler

Şenyaşar ailesinin 'adalet arayışı' Şanlıurfa'da son bulduÇöl sıcakları yeni haftada da devam edecek mi?YÖK'ten yeni düzenleme: Türkiye'ye yatay geçiş şartları değişti!Bakan Özhaseki: Hatay'a 254 bin 195 konut inşa edilecekTürk öğrencilerden olimpiyatlarda büyük başarı: 10 madalya kazandılar

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark