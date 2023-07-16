Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 16:48
SEYYANEN ZAM

BU ZAM NE KADAR YATACAK 1-14 KESİNTİ Mİ OLACAK YOKSA 8 BİN TAMAMI MI YATACAK BİLGİSİ OLAN VARMI?


bspls
Aday Memur
16 Temmuz 2023 16:51

kesinti olmadan yatacak. sadece 1 temmuzdan geçerli olmadığı için 15 günlük fark alamayacaksınız.


Hegemonly
16 Temmuz 2023 16:56

Bazı haber kanalları verilmeyeceği yönde haber yapıyor 4 bin küsur yatacak diyorlar...

bspls, 1 saat önce

kesinti olmadan yatacak. sadece 1 temmuzdan geçerli olmadığı için 15 günlük fark alamayacaksınız.


Bursaspor1605
Aday Memur
16 Temmuz 2023 16:57
Ben de merak ediyorum bunu
Hegemonly, 1 saat önce

Bazı haber kanalları verilmeyeceği yönde haber yapıyor 4 bin küsur yatacak diyorlar...


Hegemonly
16 Temmuz 2023 17:40

Konu hakkında kesin bilgisi olan yok sanırım

Bursaspor1605, 1 saat önce
Ben de merak ediyorum bunu

Bursaspor1605
Aday Memur
16 Temmuz 2023 17:42
Sanırım tam yatacak sendika yetkilisi bir arkadasa sordum
Hegemonly, 20 dk. önce

Konu hakkında kesin bilgisi olan yok sanırım

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmekliBenzine ve Motorine 6 ? LPG 3 ?Zam geldi Yemek parasıBeraat , takipsizlik alanlarMAAŞA ZAM AMA , çaya zam, ek MTV , Benzine zam , kreşe zam, özel okula zam kiraya zam , yemeğe zam, BodroAskere 6800 civarı ek zam iddiasıMesai Saatleri Önerisi. (Dayısı olan varsa iletsin)İcra Faizine İtiraz

Sözlük

Sivrisinek 2 tıbbın geldiği nokta 1 ayın 15i 2 70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 1 longoz 1 en dramatik şarkı sözleri 1 anamurda deniz suyu sıcaklığı 1 öfke kontrolü 1 Şikayet et butonu 3 güven tek kullanımlıktır 1

Son Haberler

Şenyaşar ailesinin 'adalet arayışı' Şanlıurfa'da son bulduÇöl sıcakları yeni haftada da devam edecek mi?YÖK'ten yeni düzenleme: Türkiye'ye yatay geçiş şartları değişti!Bakan Özhaseki: Hatay'a 254 bin 195 konut inşa edilecekTürk öğrencilerden olimpiyatlarda büyük başarı: 10 madalya kazandılar

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark