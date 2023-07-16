Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 16:57
Benzine mazota zam??
İnternette kudüsteki huzura, bayrağımızın nasıl dalgalandığına bakıyordum susturamadıkları ezanımızı dinliyordum bir baktım 5 er lira zam gelmiş

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