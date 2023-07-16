Ortak calisma odasina kapiyi calarak girmek

Arkadaşlar üç kisilik bi odada calisiyoruz rshim agzi kanseri icin numune aliniyor odada. Kapıyı numune alacagimda kitliyorum ama hasta odadayken veya yokken kapiyi en azindan calarak girmek durumunda miyiz? Numuneyle ilgisi olmayan birim personeli (onunda dinlenme masasi bizimle) tekniker surkeli pat diye giriyor irkiliyoruz zaten mahrem iş. Sikayet edin kapiyi calmam diyor . Bence nezaketen boyle olmali ama fikrinizi olmak isterim.

Arkadaşlar üç kisilik bi odada calisiyoruz rshim agzi kanseri icin numune aliniyor odada. Kapıyı numune alacagimda kitliyorum ama hasta odadayken veya yokken kapiyi en azindan calarak girmek durumunda miyiz? Numuneyle ilgisi olmayan birim personeli (onunda dinlenme masasi bizimle) tekniker surkeli pat diye giriyor irkiliyoruz zaten mahrem iş. Sikayet edin kapiyi calmam diyor . Bence nezaketen boyle olmali ama fikrinizi olmak isterim.