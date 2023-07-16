Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Temmuz 2023 17:03
Ortak calisma odasina kapiyi calarak girmek
Arkadaşlar üç kisilik bi odada calisiyoruz rshim agzi kanseri icin numune aliniyor odada. Kapıyı numune alacagimda kitliyorum ama hasta odadayken veya yokken kapiyi en azindan calarak girmek durumunda miyiz? Numuneyle ilgisi olmayan birim personeli (onunda dinlenme masasi bizimle) tekniker surkeli pat diye giriyor irkiliyoruz zaten mahrem iş. Sikayet edin kapiyi calmam diyor . Bence nezaketen boyle olmali ama fikrinizi olmak isterim.

yldrcell
Şef
16 Temmuz 2023 17:55

idareye söyledi kabul etmediler belki de , muhtemelen yer değişikliği istiyo , kendini kovdurma yoluyla

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