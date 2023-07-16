Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 17:05
sözleşmeli personel üni okuduğu şehre tayin alabilir mi

arkadaşlar bir kurumda sözleşmeli büro personeliyim dgs ile yasadıgım şehirde üni kazansam gidebilir miyim bilgisi olan var mı bu konu hakkında ?

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