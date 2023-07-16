Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Temmuz 2023 17:25
Tds
Merhabalar. Evli eşi çalışmayan bir çocuk tds maaşları bu ay ne kadar yattı? (Nöbet vs hariç) Teşekkürler...

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniMaaşım neredeSağlık bakanlığı inşaat mühendisliği ünvan değişikliği sınavı Eşi özel sektörde çalışan memurun eş durumu tayiniziraat promosyon para puanSeyyanen zamÜcretsiz İzinÜcretsiz izin dönüşü bordrom yapılmamışDerece kademeKadrolu Hemşire olarak çalışırken usulüne uygun istifa edenler (Üni. hastanesi dahil)

Sözlük

ağaç dikmek 1 taş devri 1 veda busesi 1 güvenilen dağlara kar yağması 1 anamurda deniz suyu sıcaklığı 1 70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 1 Şikayet et butonu 3 en dramatik şarkı sözleri 1 longoz 1 Sinan Bengier 1

Son Haberler

Şenyaşar ailesinin 'adalet arayışı' Şanlıurfa'da son bulduÇöl sıcakları yeni haftada da devam edecek mi?YÖK'ten yeni düzenleme: Türkiye'ye yatay geçiş şartları değişti!Bakan Özhaseki: Hatay'a 254 bin 195 konut inşa edilecekTürk öğrencilerden olimpiyatlarda büyük başarı: 10 madalya kazandılar

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark