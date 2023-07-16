KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 17:47
Pomem parkur süre rekorunuz kaç?
Rekorunuz kaç??

Çok Yazılan Konular

Orta okulda sabah dershanesine gitmiştim pomemde sorun olur muParkur mülakatına girmeli miyim?Pomem ön sağlıkta göz kontrolü28 donem'den istifa sonrasi 30.donem mulakat konusunda yardim30. dönem parkuru geçtim, sözlü mülakat ne zaman olur?Pomem parkurPOMEM ÖNLİSANS ADPPomem ön sağlık ne zaman?Pomem doktor Tanı ve A dilim yazdı sevk yer miyimpomem fotoğraf

Sözlük

sakar 1 tıbbın geldiği nokta 1 en dramatik şarkı sözleri 1 akaryakıt 2 güvendiğin dağlara yağan kar 2 omayraaa 13 şu an çalan şarkı 2 veda busesi 1 güne bir söz bırak 1 Sinan Bengier 1

Son Haberler

Şenyaşar ailesinin 'adalet arayışı' Şanlıurfa'da son bulduÇöl sıcakları yeni haftada da devam edecek mi?YÖK'ten yeni düzenleme: Türkiye'ye yatay geçiş şartları değişti!Bakan Özhaseki: Hatay'a 254 bin 195 konut inşa edilecekTürk öğrencilerden olimpiyatlarda büyük başarı: 10 madalya kazandılar

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark