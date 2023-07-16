Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


16 Temmuz 2023 18:04
Memurun isteği dışında görev yeri değişimi yapılabilirmi

Arkadaşlar amir, memurun isteği dışında keyfe keder görev yerini değiştirebilirmi? Yani diyelimki amir memura kafayı taktı ve aynı kurum içinde başka bir ilçeye göndermek istiyor. Fakat memura vereceği görev yine aynı görev ama başka bir ilçede yap bu görevi diyebilirmi? Başka ilçeden kastım merkezi ilçe ulaşım sorunu olmayacak memur için diyelim.


Burak KULA
Aday Memur
16 Temmuz 2023 19:13
Çalıştığınız kurumun çeşitli yerlerde yerleşkeleri varsa şefiniz, şube müdürünüz veya sizin bağlı olduğunuz şube yöneticisi size görevlendirme emri vererek görev yerinizi değiştirebilir. İstanbulda Ataşehirde ikamet ediyorsunuz iş yeriniz Üsküdarda fakat çalıştığınız kurumun çatalcada bir yerleşkesi daha var eğer orada sizin yaptığınız iş için personel ihtiyacı olursa sizi oraya görevlendirme ile gönderebilirler.

Tx-Man35
Aday Memur
16 Temmuz 2023 19:43

Yani sürekli atayamaz geçici görevlendirme yapabilir doğrumu anlamışım? Yalnız beni görevlendireceği başka ilçede benim yaptığım işi yapacak bir çok kişi var diyelim kasten kötü niyetle görevlendirme yaptığını ispatlarsam eski yerime dönebilirmiyim peki?

Burak KULA, 32 dk. önce
Çalıştığınız kurumun çeşitli yerlerde yerleşkeleri varsa şefiniz, şube müdürünüz veya sizin bağlı olduğunuz şube yöneticisi size görevlendirme emri vererek görev yerinizi değiştirebilir. İstanbulda Ataşehirde ikamet ediyorsunuz iş yeriniz Üsküdarda fakat çalıştığınız kurumun çatalcada bir yerleşkesi daha var eğer orada sizin yaptığınız iş için personel ihtiyacı olursa sizi oraya görevlendirme ile gönderebilirler.
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