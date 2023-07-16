Memurun isteği dışında görev yeri değişimi yapılabilirmi

Çalıştığınız kurumun çeşitli yerlerde yerleşkeleri varsa şefiniz, şube müdürünüz veya sizin bağlı olduğunuz şube yöneticisi size görevlendirme emri vererek görev yerinizi değiştirebilir. İstanbulda Ataşehirde ikamet ediyorsunuz iş yeriniz Üsküdarda fakat çalıştığınız kurumun çatalcada bir yerleşkesi daha var eğer orada sizin yaptığınız iş için personel ihtiyacı olursa sizi oraya görevlendirme ile gönderebilirler.

Çalıştığınız kurumun çeşitli yerlerde yerleşkeleri varsa şefiniz, şube müdürünüz veya sizin bağlı olduğunuz şube yöneticisi size görevlendirme emri vererek görev yerinizi değiştirebilir. İstanbulda Ataşehirde ikamet ediyorsunuz iş yeriniz Üsküdarda fakat çalıştığınız kurumun çatalcada bir yerleşkesi daha var eğer orada sizin yaptığınız iş için personel ihtiyacı olursa sizi oraya görevlendirme ile gönderebilirler.