KPSS'YE ALTERNATİF

Arkadaşlar ben bu sınava ikidir giriyorum bu senede çok sıkı tuttum birsuru soru bankası deneme derken kendimi hazır hissediyorum ama bıktım usandım artık alım düşük olursa sınavı yonetemezsem vs her türlü ihtimali düşünüyorum, sonuçta yüzde yüz emin olamayız ne olacağından.

Eğer olmazsa ben bidaha bu sınava hazırlanmayi düşünmüyorum memur olmak için en güzel yıllarım evde bir odaya kapalı geçti ha kazanınca çok mükemmel bir hayat da beklemiyor biliyorum o yüzden yeter diyorum ve alternatiflere yoneliyorum sizlerin de önerilerini bekliyorum.Aslinda Almanya'ya giden arkadaşim var benim de vize pasaport ve dil sorunum yok ama öğretmenlik mezunuyum iş bulmam çok zor olur diye tahmin ediyorum.Turkiye de de pek fark yok ama tavsiyelerinizi bekliyorum