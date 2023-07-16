KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea



Kapalı
16 Temmuz 2023 18:14
KPSS'YE ALTERNATİF

Arkadaşlar ben bu sınava ikidir giriyorum bu senede çok sıkı tuttum birsuru soru bankası deneme derken kendimi hazır hissediyorum ama bıktım usandım artık alım düşük olursa sınavı yonetemezsem vs her türlü ihtimali düşünüyorum, sonuçta yüzde yüz emin olamayız ne olacağından.

Eğer olmazsa ben bidaha bu sınava hazırlanmayi düşünmüyorum memur olmak için en güzel yıllarım evde bir odaya kapalı geçti ha kazanınca çok mükemmel bir hayat da beklemiyor biliyorum o yüzden yeter diyorum ve alternatiflere yoneliyorum sizlerin de önerilerini bekliyorum.Aslinda Almanya'ya giden arkadaşim var benim de vize pasaport ve dil sorunum yok ama öğretmenlik mezunuyum iş bulmam çok zor olur diye tahmin ediyorum.Turkiye de de pek fark yok ama tavsiyelerinizi bekliyorum


Merve079
Kapalı
16 Temmuz 2023 18:16

Bıktım bu ülkenin gençlerini bu kadar karamsarliga mutsuzluğa sürükleyen sistemlerden

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Gönül Kahvesi..Uzaktan eğitim platformları KPSSSınav belgesiKPSS'YE ALTERNATİF

Sözlük

ileri sürüş teknikleri 1 Yabancı nüfusun 18 milyona dayanması 1 İçinden geleni söyle 3 güven tek kullanımlıktır 1 longoz 1 en dramatik şarkı sözleri 1 rapunzel 2 veda busesi 1 Şikayet et butonu 3 taş devri 1

Son Haberler

Bu yerlerde suya girenler dikkat! 45 günde 82 kişi can verdi!'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin şehit ettiği polise vedaEPDK'dan doğal gaz açıklamasıDoğal gaza yüzde 224 zam geldi mi?Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark