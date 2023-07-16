Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 18:15
Yeni ve eski memurdan aynı vergi mi kesiliyor

yeni memurum ben hangi vergi dilimindeyim diğer personelle aynı dilimdemiyim yoksa benimki farklı mı bu neye göre 15 neye göre 20 oluyor ?


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
16 Temmuz 2023 18:50

Eski yeni farketmez, vergi yüzde 15 ten başlar, yıllık gelire göre 20 27 35 diye devam eder.70.000 e kadar 15 , 70.000-150.000 arasi yüzde 20, 150.000-550.000 arası yuzde 27 gelir vergisi alınır.


Niypar
Şube Müdürü
16 Temmuz 2023 19:44

Artık hiç vergi kesilmez

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