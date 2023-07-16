KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 18:35
MALİYE MEZUNLARINA SORU

Sevgili arkadaşlar kardeşim maliye okuyup bürokraside yer almak istiyor öğrenmek istediğim şey maliye mezunlarının KPSS A grupları için alan sıralaması nasıldır, örneğin uzman yardımcılığı kadrosunu garantilemek için hangi puan türünden kaç alınması gerekiyor. Şu bölümü okusun oradan atanmak kolay alan puanları düşük dediğiniz başka bir bölüm var mı? Ona göre üni tercihi yapmak istiyor.

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