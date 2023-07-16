KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Temmuz 2023 18:43
Denklik ve Eşdeğerlik

Alternatif enerji kaynakları programı mezunuyum ama bölümümden hiç atama yok eğer YÖK den elektrik eşdeğerliği belgesi alırsam merkezi ya da açıktan atamada atanabilir miyim

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.KPSS 2023/2TCDD Hat bakım memuru alımı2024 KPSS 90+ Hedefi Olanlar Tek BaşlıkEge Üniversitesi'ne atanan nerede çalışacak?Atanmadan Mühendislik Bitiren Programcı/Tekniker Durumu4 yıl önce açılıp halen dava sürecine başlanmayan soruşturma atamaya engel mi?Arff sıralamaTCDD 2023/1Göç İdaresi

Sözlük

öfke kontrolü 1 güven tek kullanımlıktır 1 Sinan Bengier 1 tıbbın geldiği nokta 1 akaryakıt 2 70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 1 en dramatik şarkı sözleri 1 anamurda deniz suyu sıcaklığı 1 omayraaa 13 güvendiğin dağlara yağan kar 2

Son Haberler

Bu yerlerde suya girenler dikkat! 45 günde 82 kişi can verdi!'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin şehit ettiği polise vedaEPDK'dan doğal gaz açıklamasıDoğal gaza yüzde 224 zam geldi mi?Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark