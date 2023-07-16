8 binin yarısı yatacak deniliyor

Milyonlarca memura kötü haber. Yaklaşık 3.7 milyon memura torba yasayla yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın temmuz ayında kırpılarak 14 gün eksik ödeneceği ortaya çıktı. Memurlara verilen yüzde 17.55'lik enflasyon ve toplu sözleşme zammı 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla uygulanırken 8 bin 77 liralık seyyanen zammın uygulama tarihi 15 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarih farkı nedeniyle memur 1-14 Temmuz tarihleri arası için seyyanen zam alamayacak.

Milyonlarca memura kötü haber. Yaklaşık 3.7 milyon memura torba yasayla yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın temmuz ayında kırpılarak 14 gün eksik ödeneceği ortaya çıktı. Memurlara verilen yüzde 17.55'lik enflasyon ve toplu sözleşme zammı 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla uygulanırken 8 bin 77 liralık seyyanen zammın uygulama tarihi 15 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarih farkı nedeniyle memur 1-14 Temmuz tarihleri arası için seyyanen zam alamayacak.