Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 18:47
8 binin yarısı yatacak deniliyor
Beyler tüm haber sitelerine düşmeye başladı seyyanen zammın ve 14 günlük farkın yarısı yatacak deniliyor.

entropimen
Şef
16 Temmuz 2023 18:56
Milyonlarca memura kötü haber. Yaklaşık 3.7 milyon memura torba yasayla yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın temmuz ayında kırpılarak 14 gün eksik ödeneceği ortaya çıktı. Memurlara verilen yüzde 17.55'lik enflasyon ve toplu sözleşme zammı 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla uygulanırken 8 bin 77 liralık seyyanen zammın uygulama tarihi 15 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarih farkı nedeniyle memur 1-14 Temmuz tarihleri arası için seyyanen zam alamayacak.

Sadeceinsan65
Şube Müdürü
16 Temmuz 2023 19:05
Guzel kardesım biz enflasyon farkını neden alıyoruz birinden 15 ine kadar gecerlı oldugu ıcın zam farkı alıyoruz memurun maası 15 inden 15 ine dır zaten yanı 8077 lirayı tm bir sekılde alacaksın merak etme sadece enflasyon farkını alamayacaksın o haber siteleri ayın 15 inde enflasyon farkı ınada hesaplara yatırıldı gını haber yaptı hepsi inanma

entropimen
Şef
16 Temmuz 2023 19:09
Kesin bilgi yok kardeşim bu konu ile ilgili heralde gruplardada geziyor bu konu heralde İnşallah senin dediğin gibi olur.
Sadeceinsan65, 40 dk. önce
Guzel kardesım biz enflasyon farkını neden alıyoruz birinden 15 ine kadar gecerlı oldugu ıcın zam farkı alıyoruz memurun maası 15 inden 15 ine dır zaten yanı 8077 lirayı tm bir sekılde alacaksın merak etme sadece enflasyon farkını alamayacaksın o haber siteleri ayın 15 inde enflasyon farkı ınada hesaplara yatırıldı gını haber yaptı hepsi inanma

Memurhaps
Şef
16 Temmuz 2023 19:11
Yalnız 15 inde yatan maaş 15 temmuz 15 ağustos arası maaşıdır bilgilerine

Sadeceinsan65
Şube Müdürü
16 Temmuz 2023 19:12
Mutemet gruptan yazdı kesin enflasyon farkını alamayacagız 8077 in. Ancak bu ay 8077 yı alacagız kesin bilgi mutemet paylastı.
entropimen, 36 dk. önce
Kesin bilgi yok kardeşim bu konu ile ilgili heralde gruplardada geziyor bu konu heralde İnşallah senin dediğin gibi olur.

alperoni
Şef
16 Temmuz 2023 19:14

Haber doğru yarısı verilcek


koyutürk38
Memur
16 Temmuz 2023 19:17

:)))) göreceğiz

alperoni, 31 dk. önce

Haber doğru yarısı verilcek


Türk Polis Teşkilatı
Aday Memur
16 Temmuz 2023 19:21

Selam fakirler

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