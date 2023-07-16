Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 18:56
Mehmet Şimşek diyor ki
Tüm zamları ve vergi artışının deprem bölgesindeki zararı karşılamak için yaptık.

feridunemeksiz
Şef
16 Temmuz 2023 19:07
Devamı gelecek bizi izlemeye devam edin demek istiyor

Türk Polis Teşkilatı
Aday Memur
16 Temmuz 2023 19:27

O zaman tamam

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