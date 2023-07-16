KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Temmuz 2023 19:27
Csb memurdum istifa edip kite geçmek

Csb büro personeli sözleşmeliyim. Şefimle kavga ettim. Sevmedim milli emlak. Kitten terclh verdim puanım 86 geçebilir miyim???? Yardım lutfen


Türk Polis Teşkilatı
Aday Memur
16 Temmuz 2023 19:29

Geçebilirsin

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