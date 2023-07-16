Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Temmuz 2023 19:40
kitlerin özelleştirilmeleri

Merhabalar,

yeni ekonomi bakanı ile kamu zararı oluşturmuş ve bunu bir yıldan fazladır devam ettirmiş zarar eden kamu şirketlerin satılmasına yönelik bir çalışma var mı?

bu hem zararı durdurmak hem de satış ile sıcak para sağlamak amacı ile yapılıyordu. fakat satılması için zarar gösterilenler ile satılmaması için kar gösterilenler var mı bu 2. sorum

5 yıllık kalkınma projeksiyonunda olmayan satımı/özelleştirilmesi belirsiz şirketlerin, imfden alınacak olası kredi ile satılması söz konusu olur mu bu da 3,

özgüveninizden dolayı tebrik ederim fakat biliyorsanız yazınız, bilenler yazdığı için teşekkürler.

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