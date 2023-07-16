Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 19:41
Sözleşmeliden kadroya geçen öğretmen tayin hakkı

1 sene sözleşmeli öğretmen olarak çalıştıktan sonra gelen kanunla kadroya geçtim. Daha sonra yeni gelen başka kanun ile zorunlu hizmetten muaf tutuldum ve zorunlu hizmet yükümlülüğüm kalktı. İl dışına tayin olabilir miyim ? Kılavuza baktım fakat bazı maddelerde olurken bazı maddelere göre olmuyor. Bilgisi olan bilgilendiribilir mi?


popcorn007
Genel Müdür
16 Temmuz 2023 19:43
Her türlü 3 yıl çalışma zorunluluğunuz var. ZH affı tayin hakkı değildir.

Memur3424
16 Temmuz 2023 19:46

Peki hocam 22 il kısmı var buralarada istemek için 3 yıl zorunluluğu var mı? (Bu 22 il içerisinden istanbuldayım ve bu 22 il içerisinden hataya gitmek istiyorum).

popcorn007, 2 saat önce
Her türlü 3 yıl çalışma zorunluluğunuz var. ZH affı tayin hakkı değildir.

Yondaimeminato
Şef
16 Temmuz 2023 19:57

Cevap verilmiş zaten size , her türlü 3 yılınızı doldurmanız gerekiyor.

Memur3424, 2 saat önce

Peki hocam 22 il kısmı var buralarada istemek için 3 yıl zorunluluğu var mı? (Bu 22 il içerisinden istanbuldayım ve bu 22 il içerisinden hataya gitmek istiyorum).


selmade
Aday Memur
16 Temmuz 2023 20:16

3+1 şart..22 il için de şart

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