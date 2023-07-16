Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 19:58
Yol harcırah ne zaman yatar

17nsinde yani yarın ilişik kesersek yol harcirahi ne zaman yatar


Türk Polis Teşkilatı
Aday Memur
16 Temmuz 2023 20:01

17 Aralık 2023 saat 02:33'de yatar


Muhammedyb21
Aday Memur
16 Temmuz 2023 20:02

1 günde mi yatıyor yani

Türk Polis Teşkilatı, 1 saat önce

17 Aralık 2023 saat 02:33'de yatar


Türk Polis Teşkilatı
Aday Memur
16 Temmuz 2023 20:13

?

Muhammedyb21, 1 saat önce

1 günde mi yatıyor yani


Nasuhbey
Şef
16 Temmuz 2023 20:20

İle göre degisiyor die biliyorum bazıları iki güne bazılar 5-6 güne kadar yatırıyor galiba bende 18 nde kesecem Diyarbakır'da bakalm ne zaman yatacak

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