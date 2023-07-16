Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 20:01
Bu zam çığurtkanlarının dünyadan haberi yok galiba
Evet zam geldi. Peki senin rusya ukrayna savaşından, tahıl koridoru yarattık diye dünyaya düşman olduğumuzdan, mavi vatan hayalimizden, iha siga togg kıskançlığı yüzünden ekonomik saldırılardan haberin var mı genç kardeşim. Seni de uyutmadınlar oku öğren.

06_makine
Memur
16 Temmuz 2023 20:17

Anlamadığım şey,yabancı bize düşman iseler biz niye yabancıya konut satıyoruz, özelikle dolar yüksek olduğu için adamlar 25 kat ucuza satın alıyor,


Kuskusuz
Daire Başkanı
16 Temmuz 2023 20:42

Evet herkes bizi kıskanıyor en çok da Lüksemburg!..


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
16 Temmuz 2023 20:54
Gabardaki dünyanıın en kaliteli petrolünü, karadeniz'in trilyonlarca dolarlık doğalgazını, lozan'ın bitişiyle kavuşacağımız serbestliği bahsetmemişim.

matematikogretmenii
Şef
16 Temmuz 2023 20:58
Doğru yolu bulmuşsun sende
şaşkın tarihçi, 31 dk. önce
Gabardaki dünyanıın en kaliteli petrolünü, karadeniz'in trilyonlarca dolarlık doğalgazını, lozan'ın bitişiyle kavuşacağımız serbestliği bahsetmemişim.

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
16 Temmuz 2023 21:03
Hep şikayet hep şikayet. Ülkemize dair mükemmel şeyler de oluyor. Bahsetmek istedim.
matematikogretmenii, 27 dk. önce
Doğru yolu bulmuşsun sende

melcea
Daire Başkanı
16 Temmuz 2023 21:05

Karnim acken ve usurken hep buraya gelip bunlari okuyayim da karnim doysun ve isinayim. Tesekkurler.

şaşkın tarihçi, 22 dk. önce
Hep şikayet hep şikayet. Ülkemize dair mükemmel şeyler de oluyor. Bahsetmek istedim.

matematikogretmenii
Şef
16 Temmuz 2023 21:07
Afferim afferim. Sadece bu güzel ülkede yaşadığımız için bile şükür etmeliyiz. Herşey çok güzel.
şaşkın tarihçi, 22 dk. önce
Hep şikayet hep şikayet. Ülkemize dair mükemmel şeyler de oluyor. Bahsetmek istedim.

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
16 Temmuz 2023 21:08
Sağol arkadaşım. Sizin gibi yerli ve milli insanların da bulunduğunu görmek sevindiriyor az da olsa.
melcea, 20 dk. önce

Karnim acken ve usurken hep buraya gelip bunlari okuyayim da karnim doysun ve isinayim. Tesekkurler.

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