Bu zam çığurtkanlarının dünyadan haberi yok galiba

Evet zam geldi. Peki senin rusya ukrayna savaşından, tahıl koridoru yarattık diye dünyaya düşman olduğumuzdan, mavi vatan hayalimizden, iha siga togg kıskançlığı yüzünden ekonomik saldırılardan haberin var mı genç kardeşim. Seni de uyutmadınlar oku öğren.

Evet zam geldi. Peki senin rusya ukrayna savaşından, tahıl koridoru yarattık diye dünyaya düşman olduğumuzdan, mavi vatan hayalimizden, iha siga togg kıskançlığı yüzünden ekonomik saldırılardan haberin var mı genç kardeşim. Seni de uyutmadınlar oku öğren.