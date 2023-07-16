KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Temmuz 2023 20:06
KPSS 2023/1 Atama Sonuçları

Merhaba arkadaşlar sizce yarın yani 17 temmuzda sonuçlar açıklanır mı? En geç Çarşamba gününe kadar açıklanır diye tahmin ediyorum.


harunndogann
Aday Memur
16 Temmuz 2023 20:18
Genelde bir hafta içinde açıklanıyor ama YKS sınavının sonuçları da henüz açıklanmadı, biraz gecikebilir.

Luck19
Aday Memur
16 Temmuz 2023 21:21

Yks sınavının açıklama tarihi 20 temmuz ama onunda bir kaç gün erkenden açıklarlar. Hatta yarın bile açıklanabilir. Dediğim gibi en geç Çarşamba açıklanacaktır diye düşünüyorum.


Srhtyzc
Aday Memur
16 Temmuz 2023 21:22

Geçen yıl 7 Temmuzda biten tercih dönemi sonuçları 20 Temmuzda açıklanmıştı


Luck19
Aday Memur
16 Temmuz 2023 21:24

Gerçekten mi ya :( o kadar sürer mi? Ben yarına zor sabır ediyorum.

Srhtyzc, 3 dk. önce

Geçen yıl 7 Temmuzda biten tercih dönemi sonuçları 20 Temmuzda açıklanmıştı

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.KPSS 2023/2KPSS 2023/1 Atama SonuçlarıTCDD Hat bakım memuru alımı2024 KPSS 90+ Hedefi Olanlar Tek BaşlıkEge Üniversitesi'ne atanan nerede çalışacak?Atanmadan Mühendislik Bitiren Programcı/Tekniker Durumu4 yıl önce açılıp halen dava sürecine başlanmayan soruşturma atamaya engel mi?Arff sıralamaTCDD 2023/1

Sözlük

İçinden geleni söyle 3 tıbbın geldiği nokta 1 longoz 1 güven tek kullanımlıktır 1 güvenilen dağlara kar yağması 1 70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 1 veda busesi 1 taş devri 1 güvendiğin dağlara yağan kar 2 şu an çalan şarkı 2

Son Haberler

Wimbledon'da şampiyon belli olduYaşar dede DGS'ye girdi: Mezara kadar okuyacağımDireksiyon dersinde kazaİstanbul'da gölette facia: 3 kardeş boğulduBu yerlerde suya girenler dikkat! 45 günde 82 kişi can verdi!

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark