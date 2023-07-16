Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Temmuz 2023 20:26
Memurlara karşı kara propaganda yapılıyor

Nerdeyse gezdiğim her forumda memurlara karşı nefret ve haset var. Memurlar tam olarak bu insanlara ne yapmışta tek geçim kaynağı olan bu çerez parasını bize çok görüyorlar. Gerçekten insanlardan ve insanlıktan soğuyorum artık hayat zaten zor birde bu tek hücreli amiplerle uğraşıyoruz.

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